دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عين الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، أول رئيس وزراء في عهده منذ وصوله إلى السلطة عام 1989، واختار البشير نائبه الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح لشغل هذا المنصب الذي كان آخر من يتولاه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.

وأجاز البرلمان السوداني، في ديسمبر، تعديلا دستوريا يستحدث منصب رئيس وزراء لكنه أبقى حق تشكيل الحكومة وإعفاء وزراء بيد الرئيس، وذلك بعد حوالي 28 عاما من إلغاء هذا المنصب منذ أن وصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري، وكان صالح بين الضباط الذين شاركوا البشير في الانقلاب.

وأدى صالح القسم أمام البشير، الخميس، بالقصر الجمهوري، لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني القادمة بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال صالح إن "تشكيل الحكومة الجديدة سيكون على هدي مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار وسيجسد برنامجها مخرجات الحوار في محاوره المختلفة وعلى رأسها تحقيق السلام والاستقرار وتحسين معاش الناس والرفاهية للشعب السوداني".

من جانبه، قال البشير إن اختيار صالح لمنصب رئيس الوزراء "جاء عبر توافق ورضاء تام من كافة القوى السياسية المشاركة في اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني". وأضاف البشير: "نريد في المرحلة المقبلة أن نثبت أن الحوار هو الأصل لحل كافة قضايا السودان، وهو مستمد من عرف أهل السودان، ورغم العقبات وحملات التشكيك التي حاصرته في بداياته إلا أنه انساب وأصبح شفافاً بشهادة المجتمع الدولي".