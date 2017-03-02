واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، لــCNN، أن الولايات المتحدة شنت 20 غارة جوية على عدة مواقع لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في محافظات أبين وشبوة والبيضاء باليمن.

وقالت المصادر إن الجيش الأمريكي استخدم طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة يقودها طيارون في تنفيذ الغارات، في أول هجوم ينفذه الجيش الأمريكي ضد القاعدة في اليمن منذ العملية التي نفذها في يناير الماضي وأسفرت عن مقتل ضابط أمريكي وعدة مدنيين في محافظة البيضاء.

وكانت مصادر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت، لـCNN، إن الغارة البرية التي نفذها الجيش الأمريكي في يناير أدت إلى العثور على معلومات مهمة من بينها مواقع للتنظيم، مضيفين أنها ستؤدي إلى تنفيذ عمليات أخرى. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الكونغرس، بتضحيات الضابط الأمريكي رايان أوينز متوعدا بمواصلة استهداف القاعدة، وسط تصفيق حاد من الحضور لأرملة الضابط التي سالت دموعها.

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