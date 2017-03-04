عمان، الأردن(CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية صباح السبت، تنفيذ عقوبة الإعدام بـ15 مجرما في قضايا إرهابية وجنائية شنقا حتى الموت، من بينهم قاتل الكاتب الأردني ناهض حتر الذي اغتيل أمام قصر العدل في أيلول/ سبتمبر 2016.

ونفذت السلطات أحكام الإعدام، للمجرمين والإرهابيين بحسب ما أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني عبر تصريح رسمي لوكالة الأنباء الأردنية بترا، قائلا إن أحكام الإعدام نفذت بحق 10 محكومين في قضايا إرهابية و5 مجرمين آخرين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تمثلت باعتداءات "جنسية وحشية" على المحارم.

وعلق ماجد حتر شقيق الكاتب الأردني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فور تنفيذ حكم الإعدام، بأن "حق الشهيد لن يكتمل بإعدام القاتل بل بمحاكمة المتسببين والمخططين" على حد تعبيره.

في الأُثناء، شملت أحكام الإعدام، المجرمون فيما عرف في خلية إربد الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش في آذار/ مارس 2016 والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مواقع حيوية في البلاد، وشهدت حينها مواجهات مسلحة مع السلطات الأردنية وأدت إلى مقتل ضابط أردني، و7 من أعضاء الخلية في المواجهات.

كما شملت حكم الإعدام منفذ الهجوم المسلح على مكتب المخابرات العامة الأردنية في منطقة البقعة في شهر يونيو/ حزيران 2016 ونجم عنه مقتل 5 من منتسبي المخابرات. كما شملت الأحكام قضية التفجير الإرهابي الذي وقع في السفارة الأردنية في بغداد 2003 والهجوم الإرهابي الذي وقع في المدرج الروماني في 2006، وأفضى إلى مقتل سائح بريطاني وإصابة سبعة آخرين.

وأعاد الأردن تفعيل عقوبة الإعدام في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014، ونفذ خلالها أحكام الإعدام بـ11 مجرما على قضايا جنائية، فيما أعدم أيضا في شباط/ فبراير 2015 العراقية ساجدة الريشاوي المتهمة بتفجيرات عمان 2005 والعراقي زياد الكربولي الذي أدين بانتمائه لتنظيم القاعدة و قتل سائق شاحنات أردني في العراق.

ويأتي تنفيذ أحكام الإعدام للمرة الثالثة، منذ إعادة الأردن تفعيل عقوبة الإعدام في شباط/ فبراير 2015، حيث أعدمت السلطات العراقيين ساجدة الريشاوي المدانة في تفجيرات عمان 2005، وزياد الكربولي، وذلك ردا على إعدام تنظيم داعش الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

ويشكل مجموع أحكام الإعدام التي نفذت منذ إعادة تفعيل العقوبة، 28 عملية إعدام لمحكومين، من أصل نحو 122 محكوما وقف تنفذ الأحكام بحقهم منذ 2006.

من جهته، أضاف المومني في تصريحه "لبترا" إن أحكام الإعدام نفذت بحق المجرمين في سجن سواقة وهم أشرف حسين علي بشتاوي وفادي حسين علي بشتاوي وعماد سعود حسن دلكي وفرج انيس عبد اللطيف الشريف ومحمد احمد حسين دلكي بعد ادانتهم بأعمال ارهابية ادت الى موت انسان فيما يعرف بقضية خلية اربد الارهابية.

وأشار إلى أنه تم أيضا تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم الارهابي محمود حسين محمود مشارفة، منفذ الهجوم الارهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة، وكذلك تم تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم رياض اسماعيل احمد عبد الله الذي أدين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر الارهابية امام قصر العدل.

وتم ايضا تنفيذ حكم الاعدام وفقا للمومني، بالمجرم علي مصطفى محمد مقابلة بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية ضد رجال الامن العام فيما يعرف بقضية صما الارهابية في مدينة إربد شمال البلاد، وقتل فيها اثنين من رجال الأمن العام الأردني.

كما تم تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم معمر احمد يوسف الجغبير بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية ادت الى موت انسان والمعروفة بقضية تفجير السفارة الاردنية في بغداد.

وتم كذلك تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم نبيل احمد عيسى الجاعورة بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية فيما يعرف بجريمة إطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني والتي ادت الى مقتل سائح بريطاني.