دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النظام السوري، السبت، عن فقدان الاتصال بطائرة سورية حربية كانت في مهمة قرب الحدود التركية، فيما أكدت السلطات التركية سقوط الطائرة في ولاية هاتاي جنوب البلاد.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "الطائرة الحربية السورية سقطت في منطقة سامان داغ في ولاية هاتاي التركية وهي من نوع ميج 23 وتتبع للنظام السوري"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.

وأضاف: "المعلومات لدينا تفيد بأن الطيار قفز من الطائرة وعمليات البحث والإنقاذ متواصلة"، وتابع: "لم يتضح حتى الآن سبب سقوط الطائرة". فيما قال والي هاتاي إن "الدرك التركي وفرق الإنقاذ وصلت لحطام الطائرة ونعتقد أن طاقمها نجى بحياته بعد أن قفز بمظلاته".

في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري سوري فقدان الاتصال بطائرة حربية كانت بمهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية، مضيفا أن البحث جار عن الطيار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).