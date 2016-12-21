وسم "الشورى يطالب بتصغير المساجد" يثير جدلا في السعودية

ضجة على "تويتر" حول مساحة المساجد بالسعودية

الشرق الأوسط آخر تحديث الأربعاء, 21 ديسمبر/كانون الأول 2016; 07:26 (GMT +0400).
المملكة العربية السعوديةرؤية السعودية 2030الاقتصاد السعوديوسائل التواصل الاجتماعي
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وسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وسم "#الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد" جدلا واسعا، الأربعاء، على موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، متصدرا الوسوم الأكثر تداولا بالمملكة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذكرت أن مجلس الشورى ناقش خلال جلسة، الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 / 1437 هـجرية.

وأفادت الوكالة بأن "أحد الأعضاء طالب وزارة الشؤون الإسلامية بتقليص نسبة مبانيها المستأجرة، ومراجعة إنجازاتها والحد من الهدر المفرط لاستخدام المياه في المساجد. وأضافت: "عضو آخر أشار إلى أن عدد المساجد في المملكة بلغ 100 ألف مسجد إلا أن الوظائف المعتمدة للمؤذنين والأئمة لا تغطي جميع المساجد. كما طالب بتفعيل الوقف لتخفيف الأعباء على الدولة والمساهمة في دعم مسار رؤية 2030، منتقداً في الوقت نفسه مصاريف الكهرباء العالية على المساجد، وطالب بإعادة النظر في مساحة المساجد لتخفيف الاستهلاك الكهربائي فيها الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة".

ودشن مغردون وسم "#الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد"، منتقدين الدعوة إلى تقليص مساحة المساجد، بينما دافع البعض الآخر عن الدعوة من أجل ترشيد الإنفاق. ونرصد فيما يلي بعضا من التعليقات: 

المملكة العربية السعوديةرؤية السعودية 2030الاقتصاد السعوديوسائل التواصل الاجتماعي
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