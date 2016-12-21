دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وسم "#الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد" جدلا واسعا، الأربعاء، على موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، متصدرا الوسوم الأكثر تداولا بالمملكة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذكرت أن مجلس الشورى ناقش خلال جلسة، الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 / 1437 هـجرية.

وأفادت الوكالة بأن "أحد الأعضاء طالب وزارة الشؤون الإسلامية بتقليص نسبة مبانيها المستأجرة، ومراجعة إنجازاتها والحد من الهدر المفرط لاستخدام المياه في المساجد. وأضافت: "عضو آخر أشار إلى أن عدد المساجد في المملكة بلغ 100 ألف مسجد إلا أن الوظائف المعتمدة للمؤذنين والأئمة لا تغطي جميع المساجد. كما طالب بتفعيل الوقف لتخفيف الأعباء على الدولة والمساهمة في دعم مسار رؤية 2030، منتقداً في الوقت نفسه مصاريف الكهرباء العالية على المساجد، وطالب بإعادة النظر في مساحة المساجد لتخفيف الاستهلاك الكهربائي فيها الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة".

ودشن مغردون وسم "#الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد"، منتقدين الدعوة إلى تقليص مساحة المساجد، بينما دافع البعض الآخر عن الدعوة من أجل ترشيد الإنفاق. ونرصد فيما يلي بعضا من التعليقات:

#الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد

أتمنى أن يرتقي مجلس الشورى " بإهتماماته " ، التي يُرجى منها فائدة للوطن والمواطن ، إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) December 21, 2016

#الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد

اسألكم بالله هذا الهشتاق حقيقة ام مجرد اجتهاد ( بصراحة اعتبرها كارثه) اذا كان حقيقة.....!! — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) December 21, 2016

#الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد ليه التعميم هو عضو واحد — فــــيـــصـــل (@FaisalALGhamdi2) December 21, 2016

انا اشوف انه القرار سليم والله المساجد ما تمتلي الا فوقت صلاة الجمعة وبعدين ماخذة مساحة كبيرة المفروض يستغلونها #الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد — ((عبدالرحمن الجوهر)) (@d7d7ki) December 21, 2016

#الشورى_يطالب_بتصغير_المساجد

مسجد مساحته خمس الاف متر يصلي فيه ميتين شخص بس وقسم النساء عشره او عشرين فقط

وبين كل عشر بيوت مسجد !!! — مرمر (@Mr4Mr8) December 21, 2016

المفروض تطالبوا بتوسيع المساجد،وتصغير قصور الوزراء وقصوركم،ام انكم لم تجدوا شي اخر حتى تقهروا به المواطن البسيط #الشوري_يطالب_بتصغير_المساجد — Mr. FaWaz |™ (@1_shadw) December 21, 2016