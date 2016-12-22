رغد صدام حسين لـCNN: داعش أصبح أقوى في العراق بعد خروجنا منه
عشرة أعوام بعد إعدام صدام حسين، ابنته الكبرى رغد تحدثت بشكل حصري لـCNN في أول مقابلة لها تجريها منذ إعدام والدها. وتتحدث رغد في المقابلة عن العراق والأوضاع الجارية فيه وكذلك عن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، إلى جانب تنظيم داعش وذكرياتها الشخصية والسياسية.
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