دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نادى الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، المبتعثين إلى تجنب حضور احتفالات رأس السنة.

أنادي أبنائي وبناتي المبتعثين والمبتعثات:

لاتحضروا احتفالات رأس السنة،

إيمانكم يمنعكم من مجالس السُكر والاختلاط،

وربما احتوت على شعائر شركية — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٦

جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أنادي أبنائي وبناتي المبتعثين والمبتعثات: لا تحضروا احتفالات رأس السنة، إيمانكم يمنعكم من مجالس السُكر والاختلاط، وربما احتوت على شعائر شركية."

وفي تغريدة منفصلة تابع العريفي قائلا: "سينسى شارب الخمر لذته هناك! عندما يتجرَّع أول غرفة من طينة الخبال قال صل الله عليه وسلم عنها: (عرق -أو- عصارة أهل النار)"

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