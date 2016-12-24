دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اتهم رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"تصميم" عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا، اندريه كارلوف.

فتح الله غولن يعلق على اغتيال سفير روسيا بتركيا 0:26

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان بروجردي في تصريحات صحفية حيث ذكرت أن المسؤول الإيراني عبر عن "اعتقاده بان الاغتيال صممته أمريكا لأن تركيا هي عضو في الناتو وأن التقارب الكبير الذي حصل بين تركيا وروسيا لم يرق لأمريكا."

وأضاف بروجردي وفقا لتقرير الوكالة الإيرانية: "يبدو أن هذا الامر هو تحذير لتركيا بأن تتحرك في المسار الذي ترسمه أمريكا."

ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "كنت أشك حول موضوع إسقاط الطائرة الروسية دون أمر من القيادة التركية، ولكن الآن، وبعد مقتل السفير، بدأت أعتقد أن كل شيء ممكن.. اليوم، بعد الهجوم على سفيرنا من قبل عنصر من القوات الخاصة، بدأ موقفي يتغير. ويبدو لي أن كل شيء ممكن، وأن اختراق العناصر الهدامة لمؤسسات الدولة التركية يحمل طابعا عميقا."