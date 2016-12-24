دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، السبت، أن هناك دولا تقيم علاقات واتصالات فيما بينها لتهديد أمن إيران، متهما السعودية وإسرائيل بمحاولة زعزعة الأمن في إيران.

وقال جعفري إن "الامن هو الشرط الأول لتقدم المجتمع، حيث أن العدو كان يحاول منذ البداية سلب أمننا سواء في الأرض أم الجو"، وأضاف: "الشعب الإيراني يتمتع اليوم بحالة جيدة من الهدوء على المستوى الأمني"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

واعتبر جعفري أن "العدو كان يريد اثبات أننا لا نستطيع توفير الأمن"، وقال: "هناك دول لا يمكن لأحد حتى تخيلها تقيم علاقات واتصالات فيما بينها لتهديد أمن إيران. إن السعودية والكيان الصهيوني يحاولان زعزعة الأمن في إيران".

وأكد قائد الحرس الثوري أن "الوقوف في وجه أمريكا مبدأ رئيسي ومحوري وأولي في الثورة الإسلامية الإيرانية"، وقال إن "الثورة الإسلامية فرضت الهزيمة على أمريكا والكيان الصهيوني في حلب". وأضاف أن "نطاق الأمن بات واسعا وتخطى حدودنا لأن أحد منجزات الثورة الإسلامية كان تصدير الثورة. والأعداء منذ البداية كانوا يحاولون الوقوف أمام تصدير وتقدم الثورة الإسلامية لكن النتيجة اليوم على عكس ما كانوا يتوقعون".