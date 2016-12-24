دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، مقتل جندي سعودي إثر إطلاق النار عبر حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن.

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، في بيان، إنه "عند الساعة الواحدة بعد ظهر السبت تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية".

وأضاف: "تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف".

وتابع: "نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى".