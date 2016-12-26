نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال رون برونستين، محلل الشؤون السياسية بشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أرسل إشارة واضحة لما ستكون عليه الأمور وكيفية التعامل مع إسرائيل مستقبلا، بعد قرار الأمم المتحدة الأخير بـ"إدانة الاستيطان،" وموقف واشنطن بعدم التصويت ومنعه.

تصفيق حار لحظة إعلان الموافقة على قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن 0:49

وتابع برونستين: "أعتقد أنه وتحت باراك أوباما وبالتأكيد تحت بيل كلينتون، رأينا حكومة أمريكية لم تقبل بشكل أساسي المفهوم ذاته لحكومة بنيامين نتنياهو حول كيفية ضمان أمن وسلامة إسرائيل على المدى البعيد."

وأضاف المحلل السياسي قائلا: "إدارتا أوباما وكلينتون كان لهما رؤية بأن عملية السلام الحقيقية هي التي تتقدم نحو حل الدولتين.. دونالد ترامب وعبر تعيين ديفيد فريدمان (سفيره بإسرائيل) وعبر تعليقاته وتدخله في التطور الأخير (مشروع قرار إدانة إسرائيل) أرسل إشارة بأنه يقرب نفسه إلى حد كبير من نظر حزب الليكود ونظره نتنياهو للعالم وكيف يجب أن يمضي قدما، ومن وجهة نظري فإن رسالة ترامب هذه لا يمكن أبدا إخطاؤها."