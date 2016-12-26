الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، بتنظيم حملة شعبية تبدأ، الثلاثاء، لإغاثة الشعب السوري وخاصة المهجرين من حلب.

لاجىء سوري يروي الرعب الذي عاشته عائلته بحلب 0:57

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان "وجه بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة ، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم. مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً."

وأضاف تقرير الوكالة أن العاهل السعودي "دشن الحملة بتبرع قدره 20 مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 8 ملايين ريال."