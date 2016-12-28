أنقرة، تركيا (CNN)— توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق بشأن مسودة لوقف إطلاق النار فوق كامل التراب السوري، وفق ما نقلته وكالة الأناضول اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر خاصة أكدت أن موسكو وأنقرة سيعملان على تطبيق وقف إطلاق النار في منتصف الليل.

وحاولت CNN الاتصال بكل أطراف الحرب السورية للتعليق على الخبر، إذ لا يبدو أكيدا الآن أن الجماعات السورية المتمردة على علم حاليا بخطة هذه المسودة، وقد شهدت السنوات الماضية عدة محاولات لوقف إطلاق النار في البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول أن بعض "المنظمات الإرهابية" ستكون خارج هذا الاتفاق. ووفق الاتفاقات الماضية، فـ"المنظمات الإرهابية" تضم تنظيم "داعش" والقاعدة وجبهة النصرة. وتأتي مسودة الاتفاق بعد مرور بضعة أيام على إعلان النظام السوري استعادة سيطرته على مدينة حلب.

ويعتمد اتفاق ناجح لوقف إطلاق النار على موافقة الجماعات المسلحة التي تحارب في البلاد، ومنها جماعات قادمة من العراق ولبنان وكذا مقاتلين يحاربون إلى جانب نظام بشار الأسد، وقد قامت الولايات المتحدة وتركيا بدعم وتسليح عدة جماعات للمتمردين، في وقت لا تزال فيه الانقسامات الطائفية متعمقة في البلاد.

وإذا ما نجحت سوريا وتركيا في إقناع الفصائل المسلحة داخل سوريا بوقف إطلاق النار، فسيبدأ النظام السوري وفصائل المعارضة محادثات سياسية مدعومة من تركيا وسوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانا، تشير الأناضول.