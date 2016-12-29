القاهرة، مصر (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، أن المبادئ التي استعرضها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري في خطابه، الأربعاء، حول السلام في الشرق الأوسط وبالأخص ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "تتسق مع الرؤية المصرية."

وقالت الوزارة في بيان، تلقت CNN نسخة منه: "الرؤية التي طرحها وزير خارجية الولايات المتحدة ستحتاج بطبيعة الحال إلى دراسة وتقييم شامل،" وعلق المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن "كيري تحدث بشأن جوانب متعددة من تلك الرؤية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال الأشهر الأخيرة في إطار تواصله مع الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية."

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وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تصدر دائرة الضوء في الآونة الأخير عقب قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أفادت الخارجية في بيانها: "إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاج لجهد كبير خلال المرحلة القادمة، ومصر على استعداد دائم للمشاركة في هذا الجهد ورعايته مع شركائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتواصل المباشر مع طرفي النزاع، استنادا إلى ما لديها من خبرة وتجربة تاريخية تتسم بالشمولية والواقعية على النحو الذي ورد في الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو/ آيار الماضي."