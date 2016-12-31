الشرطة العراقية لـCNN: مقتل 3 إثر انفجار 5 قنابل في بغداد

مقتل 3 إثر انفجار قنابل في حي شيعي في بغداد

الشرق الأوسط آخر تحديث منذ44 دقيقة.
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الشرطة العراقية لـCNN: مقتل 3 إثر انفجار قنابل في بغداد

صورة لآثار تفجيري سوق السنك في بغداد

أربيل، العراق (CNN)-- قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرين، إثر انفجار خمسة قنابل زُرعت على جانب الطريق في حي شمال بغداد، مساء السبت، حسبما أخبر مسؤولين بالشرطة العراقية شبكة CNN.

وقعت التفجيرات في حي "الشعلة"، الذي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد، قبل ساعات من حلول العام الجديد.

ويأتي ذلك بعد وقوع تفجيرين انتحاريين في سوق "السنك" في العاصمة العراقية أيضاً، أودى بحياة 28 شخصاً وأدى إلى إصابة 53 آخرين.

العراقالشرطة العراقيةتفجيراتبغداد
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