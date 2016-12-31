أربيل، العراق (CNN)-- قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرين، إثر انفجار خمسة قنابل زُرعت على جانب الطريق في حي شمال بغداد، مساء السبت، حسبما أخبر مسؤولين بالشرطة العراقية شبكة CNN.

وقعت التفجيرات في حي "الشعلة"، الذي تقطنه أغلبية شيعية في بغداد، قبل ساعات من حلول العام الجديد.

ويأتي ذلك بعد وقوع تفجيرين انتحاريين في سوق "السنك" في العاصمة العراقية أيضاً، أودى بحياة 28 شخصاً وأدى إلى إصابة 53 آخرين.