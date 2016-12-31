دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية) هي جماعة إرهابية، لافتا إلى "العراق انتهى إلى مستعمرة فارسية،" على حد تعبيره.

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جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أسفي على بغداد صارت فارسية! جرابيع فارس في العراق عزيزة.. الساسانيون الجدد احتلوا بغداد اتفقنا أو اختلفنا في ذلك.. لكن هذا هو الواقع.. أين سعد ابن أبي الوقاص!.. أقبح حقب تاريخ حكم العراق كانت تحت حكم الدولة الساسانية ...واليوم يعيد التاريخ نفسه."

وتابع خلفان في سلسلة من التغريدات: "طامة كبرى ضياع العراق وسقوطها في قبضة الفرس.. خرجت العراق من محيط العروبة وانغمست في محيط الولي الفقيه الفارسي ولن تقوم لها قائمة ستظل تحت سلطة المرشد الإيراني الأعلى.. لم يعد للعروبة مكان في العراق إلا في كتب التاريخ الماضي."

وأضاف: "حاضر العراق مرير وخضوعها تحت وطأة أقدام سليماني شر مستطير.. أفعال البطش بالعرب العراقيين مورست في عهد القادة المعينين من ايران بطريقة يندى لها جبين كل عربي."

وأردف نائب رئيس شرطة دبي بالقول: "الحشد كانت جماعة إرهابية قبل داعش.. ها هي تشكل قوة ايرانية في صفوف جيش العراق.. اي استهتار واي عبث هذا.. لا تنتظروا من زلمات خامئني في العراق وقوف مع الأمة العربية.. لن يصوتوا إلا للولي الفقيه الفارسي.. عيني عينك."

ولفت قائلا: "اعتبروا أيها العرب أن العراق.. انتهت.. إلى مستعمرة فارسية.. نجحت إيران في تركيع العراق حين حكمت العراق من غير العرب...وبعد أن سلمها بوش إلى إيران على طبق من ذهب."

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