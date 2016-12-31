أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، السبت، مشروع القرار الذي اقترحته روسيا وتركيا بدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، ودعم عملية السلام التي تلت ذلك مع روسيا وتركيا بصفتهما دولتين ضامنتين.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أعلن الجمعة، عن تقديم دولته التعاون مع تركيا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن بالأمم المتحدة للتصويت، بهدف دعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بين نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، والمعارضة السورية، والذي أعلنته روسيا وتركيا وسوريا، مساء الخميس ودخل حيز التنفيذ، الجمعة.

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