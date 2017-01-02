دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، من تداول لصورة حكم قضائي بحقه ضمن وسم "#الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات."

وقال الامير الوليد في خطاب موجه لأمير منطقة الرياض، نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يؤكد احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا الى أنه مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف.

وأضاف الوليد بأنه ساءه كثيراً قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه يتعذر ابلاغه بالقرار.

وتساءل في بيانه "كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا..."

الوليد بن طلال مهدد بإيقاف الخدمات والمنع من السفر بعد نشر محكمة التنفيذ بالرياض إعلان الإبلاغ في الصحف.

.#الوليد_مهدد_بإيقاف_الخدمات



- pic.twitter.com/fvteJsXpbE — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 1, 2017

وأكّد أنه أصدر بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، مشيرا الى أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام سواء في الاعتراض على الحكم.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.