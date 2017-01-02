دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، من تداول لصورة حكم قضائي بحقه ضمن وسم "#الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات."
وقال الامير الوليد في خطاب موجه لأمير منطقة الرياض، نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يؤكد احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا الى أنه مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف.
رداً على ما نشر:#الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات pic.twitter.com/I6qGOeiLAr— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) January 2, 2017
وأضاف الوليد بأنه ساءه كثيراً قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه يتعذر ابلاغه بالقرار.
وتساءل في بيانه "كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا..."
الوليد بن طلال مهدد بإيقاف الخدمات والمنع من السفر بعد نشر محكمة التنفيذ بالرياض إعلان الإبلاغ في الصحف.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 1, 2017
.#الوليد_مهدد_بإيقاف_الخدمات
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وأكّد أنه أصدر بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، مشيرا الى أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام سواء في الاعتراض على الحكم.
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