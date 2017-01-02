دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أقدم المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة المصري على الانتحار، داخل محبسه الذي صدر أمر احتجازه فيه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة تلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وذكر تقرير التلفزيون أن "فريقا من نيابة أمن الدولة العليا توجه إلى محبس شلبي لمعاينة جثمانه ومناظرته والوقوف على ملابسات وفاته."

ويشار إلى أن نبيل أحمد، النائب العام، أصدر "قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن القضية المعروفة إعلاميا بالرشوة الكبرى المتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وآخرين.، وشمل قرار حظر النشر في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها."