باريس، فرنسا (CNN) -- أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن الرئيس فرنسوا هولاند وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك بهدف إظهار الدعم للجيش العراقي في معركته ضد تنظيم داعش وزيارة القوات الفرنسية العاملة بالعراق.

وذكرت الرئاسة الفرنسية عبر حسابها بموقع تويتر، في سلسلة من التغريدات، أن هدف زياة هولاند هو: "توجيه التحية للقوات العراقية التي تقاتل في الموصل ضد داعش، وكذلك زيارة القوات الفرنسية المتمركزة بالعراق."

وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن هولاند سيشيد في زيارته بـ"التقدم الكبير الحاصل منذ زياته الأخيرة إلى بغداد في 12 سبتمبر/أيلول 2014."

الرئيس الفرنسي يصل بغداد لزيارة قواته بالعراق وإظهار الدعم للجيش العراقي.