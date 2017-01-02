هذا الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع اسمه ترامب، ترامب حسن جميل، وقد وُلد في كردستان العراق.

والده، حسن، مقاتل في البشمرغة لكنه حالياً في إجازة.. وقد شرح لنا سبب التسمية.

“أسميته ترامب لأن ترامب كاريزمي ولديه سياسات واضحة، ولهذا فاز بالانتخابات.”

نديار زويدي سمع ترامب يقول إنه معجب بالقوات الكردية ويدعو أمريكا لتسليحها في حربها على داعش.

تكريماً له، سمّى نديار مطعم السمك خاصته على اسم دونالد، حتى أنه صمم شعاراً يحمل صورته.

يبدو أن ترامب ألهم البعض هنا في العراق بأنه سيجعل كردستان عظيمة مجدداً أيضاً.

طريقة طبخ هذا السمك تدعى الـ”مسكوف” هنا في العراق، وهي مشهورة جداً.. هذا سمك يليق برئيس.

“ما أقدره بشخصية ترامب هو أنه حاسم وصارم، وآمل أن تلك الصفات هي التي ستقضي على داعش.”