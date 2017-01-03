أنقرة، تركيا (CNN)—قال بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي، إن قوات بلاده تمكنت من قتل 1270 منتسبا لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" منذ بدء عمليات درع الفرات ضد التنظيم في سوريا في 24 أغسطس/ آب الماضي.

قوات خاصة أمريكية تساعد تركيا في شمال سوريا 1:17

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية على لسان يلدريم قوله: "لن نكون في أمان إن لم يكن هنالك سلطات قوية في العراق وسوريا، ولذلك بدأنا بتوطيد علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل، علاوة على ذلك نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول وقف إطلاق للنار في سوريا."

وأضاف: "أطلقنا مرحلة جديدة لتوطيد العلاقات مع العراق، حيث كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس جمهوريتنا، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي." لافتا إلى أن سيزور العراق خلال هذا الأسبوع، وسيشدد على تضامن بلاده مع العراق في مكافحة الإرهاب.