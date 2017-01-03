رئيس وزراء تركيا: قتلنا 1270 منتسبا لداعش بعمليات "درع الفرات" للآن

يلدريم: قتلنا 1270 منتسبا لداعش للآن بسوريا

الشرق الأوسط آخر تحديث منذ 3 ساعات و3 دقائق.
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رئيس وزراء تركيا: قتلنا 1270 منتسبا لداعش بعمليات

أنقرة، تركيا (CNN)—قال بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي، إن قوات بلاده تمكنت من قتل 1270 منتسبا لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" منذ بدء عمليات درع الفرات ضد التنظيم في سوريا في 24 أغسطس/ آب الماضي.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية على لسان يلدريم قوله: "لن نكون في أمان إن لم يكن هنالك سلطات قوية في العراق وسوريا، ولذلك بدأنا بتوطيد علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل، علاوة على ذلك نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول وقف إطلاق للنار في سوريا."

وأضاف: "أطلقنا مرحلة جديدة لتوطيد العلاقات مع العراق، حيث كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس جمهوريتنا، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي." لافتا إلى أن سيزور العراق خلال هذا الأسبوع، وسيشدد على تضامن بلاده مع العراق في مكافحة الإرهاب.

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