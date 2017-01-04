دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على "أحد العناصر الرئيسية" من منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة، وأودى بحياة 25 شخصاً على الأقل، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأفاد بيان للداخلية: "في إطار استكمال الجهود المبذولة في مجال تتبع وملاحقة منفذي الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بولس وبطرس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضبط الهاربين (مهاب مصطفى السيد قاسم وكرم أحمد عبدالعال إبراهيم) من العناصر الرئيسية في ارتكاب الحادث، تمكن لفريق البحث ضبط الثاني بينما لا زالت الجهود مستمرة لضبط الأول."

وأضافت الوزارة أنه "على جانب آخر، تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد وضبط ثلاثة من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية تستهدف منشآت حيوية وهامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وهم: أحمد عاطف عوض صالح، من مواليد 1983، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، يعمل نقاشا، وعبدالرحمن عبدالفتاح عويس، من مواليد 1980، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، يعمل تاجراً، وعبدالحي نور الدين أبو المجد حسانين، من مواليد 1980، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة."

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وتابعت الوزارة أنه تم العثورة بحوزة حسانين ثلاث عبوات ناسفة وأسلحة أخرى محلية الصنع، وأن "عمليات فحص سابقة كشفت ارتباط المضبوط/ أحمد عاطف بجماعة الإخوان ومشاركته في تأمين مسيرات الجماعة باستخدام الأسلحة النارية وقناعته وباقي عناصر البؤرة بالأفكار التكفيرية واتفاقهم على الاشتراك في تنفيذ الحادث."

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعنوان "اعترافات عدد من المتهمين المشاركين في العملية الإرهابية لتفجير الكنيسة البطرسية":