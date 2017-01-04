يدعم هذا الفيديو حق المرأة في المساواة في المملكة العربية السعودية

تظهر فيه نساء ترتدين عبائات خلال لعب كرة السلة والرقص

لكن بالتأكيد لا يقدن السيارة

بما أن النساء في السعودية لا يُسمح لهن قيادة السيارة

الفيديو الذي أخرجه شاب سعودي، يعارض نظام الولاية على المرأة في الدولة

إذ لا يمكن للنساء الزواج أو السفر بدون إذن أحد أقاربهن من الذكور

المجموعة التي أنتجت الفيديو أخبرت CNN:" نحن شركة إبداعية تنتج فيديوهات ترفيهية"

وتقول المجموعة المنتجة إنها لا تعبر عن موقف سياسي بهذا الفيديو