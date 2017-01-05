القدس (CNN)-- خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، للاستجواب للمرة الثانية هذا الأسبوع في التحقيق في قضية فساد، وفقا للقناة العاشرة الإسرائيلية.

إذ أظهر مقطع فيديو عُرض على القناة العاشرة الإسرائيلية، الخميس، سيارة تابعة للشرطة تدخل مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، على غرار الجولة الأولى من الاستجواب ليلة الاثنين الماضي، عندما استُجوب نتنياهو لمدة ثلاث ساعات.

وقال المدعي العام الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يُشتبه في تلقي نتنياهو الهدايا والمنافع من رجال الأعمال. ولم يُصدر النائب العام والشرطة الكثير من التفاصيل الأخرى عن التحقيق.

ونفى نتنياهو مراراً وتكراراً صحة كل الاتهامات الموّجهة إليه ووصفها بأنها "لا شيء". وكان قد قال في كثير من الأحيان: "لن يكون هناك أي شيء، لأنه لا يوجد شيء."

لم تنف أو تؤكد الشرطة تقرير الذي يُفيد بخضوع نتنياهو لاستجواب آخر. ورفضت وزارة العدل التعليق، كما رفض محامي نتنياهو التعليق أيضا.