دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير العدل الكويتي، فالح العزب، الأربعاء، إن الكويت "تعلمت الكثير" من مصر، مشيداً بدورها في الأمة العربية، ومؤكدا على مكانتها بين الدول العربية دون مصر تُعتبر "دول على الهامش"، على حد تعبيره، في تصريحات له بمؤتمر صحفي خلال زيارته لجامعة القاهرة الخميس.

وأضاف العزب: "أحمل لكم أيضاً رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (أمير الكويت) الذي قال لا تترد في كل ما يطلبه جميع الإخوان في جمهورية مصر العربية، فكل ما يطلبونه هو محل تقدير واحترام لدينا في دولة الكويت، وبالتالي وقعت مع زميلي وزير العدل في أول زيارتي اتفاقية شاملة ومانعة (للتعاون القضائي والقانوني)."

وتابع العزب: "نحن لا نجامل عندما نقول إننا في بلدنا الثاني مصر، بل نحن في بلدنا الذي زودنا بكل جوانب الحياة، الكويت والأمة العربية بأكملها بدون مصر تُعتبر دول على الهامش لا قيمة لها بدون القائد في جمهورية مصر العربية."