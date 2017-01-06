دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط الأرثوذكس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، حسبما نقلت وسائل الإعلام المصرية الرسمية.

ويرأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد بالكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية في العباسية في القاهرة، وسط تشديد الإجراءات الأمنية، على خلفية التفجير الانتحاري الذي استهدف الكاتدرائية، وأودى بحياة 25 شخصاً على الأقل، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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