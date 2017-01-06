بالفيديو.. فؤاد معصوم يشهد مراسم الذكرى 96 لتأسيس الجيش العراقي
معصوم يشهد مراسم ذكرى تأسيس الجيش العراقي
الشرق الأوسط آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
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