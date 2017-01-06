دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، مراسم الذكرى 96 لتأسيس الجيش العراقي، الجمعة، ووضع إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول، حسبما أعلنت وزارة الدفاع العراقية.