القاهرة، مصر (CNN)— قالت لميس جابر، عضو البرلمان المصري، إن الصخور التي تشكل جزيرة تيران هي صخور خارجة من الشواطئ السعودية، وذلك في مداخلة لها على موضوع ملكية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية والجدل الكبير الذي أثير حول هذه القضية مؤخرا.

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جاء ذلك في مداخلة لها على قناة صدى البلد، حيث قالت: "لو حصل جزر للمياه صنافير بتمشيها على قدميك أصلا، لأنها (الجزيرة) طالعة من صخور الشاطئ السعودي، المسألة مش مزايدات وطنية يا جماعة، هو حق، نحن لا نسمح أن يأخذ أي أحد ذرة رمل منا واستمرينا 8 سنوات لنأخذ طابة وكمان مش هنبلطج على الناس يعني، هذه الجزيرة أمانة عندنا.."

وأضافت: "الجزيرتين لم يكن لهما أي قيمة حتى إنشاء ميناء إيلات.. الناس فاهمة غلط أنه كان في هناك قوة عسكرية على الجزيرة بعد عملية أم الرشراش.. الجزيرتين لم يكن عليهما ولا حتى طفل صغير، لما حصل في 1956 وحطينا أيدنا عليها وقلنا خلص، والمذكرة التي أرسلت من السفارة الأمريكية لجميع السفارات بما فيها الإنجليزية بأن هذا الاحتلال أصبح واقعا.."

وتابعت قائلة: "لم يكن هناك جيش على مدى التاريخ في تيران.. إسرائيل دخلت بري واحنا دخل الجيش عبر قناة السويس ودخل إلى سيناء عشان يضرب إسرائيل، فرنسا وانجلترا عملت إنزال بالمظلات في بورسعيد وبقوات بحرية والجيش كان سيحاصر فانسحب وواجهنا الأمر بالمقاومة الشعبية، إسرائيل لم تعبر القناة ونزلت لتحت أخدت شرم الشيخ وعدت أخذت تيران في 1956 ونفسه بن غوريون قال إن هذه الجزيرة بتاعتنا من 1600 سنة.."