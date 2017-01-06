دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، مقتل قيادي في التنظيم يُدعى محمود العيساوي، في غارة جوية "عالية الدقة" للتحالف في الرقة بسوريا ليلة رأس السنة الميلادية.

وأفاد التحالف في بيان أن العيساوي" كان عنصراً فعالاً في داعش، يدعم هيكل المنظمة في الفلوجة، وفي وسائل الإعلام والمخابرات لمدة طويلة، قبل انتقاله للرقة. وكان يسيطر على تدفق الأوامر والأموال بين المناطق التي يسيطر عليها التنظيم."

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وقال التحالف إن عيساوي كان عميلاً على علاقة شخصية وثيقة مع عبدالباسط العراقي، الذي وصفه التحالف بأنه "أمير شبكة داعش في الشرق الأوسط،" والذي قُتل في غارة جوية للتحالف في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.