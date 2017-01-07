دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الفنان العراقي، كاظم الساهر، مقطع فيديو يرد فيه على ما وصفها بـ"الشائعات" التي تتحدث عن وقوفه مع جهة ضد أخرى في الأحداث التي يشهدها العراق.

وقال الفنان العراقي في مقطع الفيديو، الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "صار لازم أرد على بعض الشائعات، للأسف لا أعرف كيف أن بعض الناس سمح لهم ضميرهم أنهم يحاولوا يشوهوا صور الأخرين، يعني حتى الصورة الجميلة التي رحت فيها إلى العراق قبل سبع سنوات مع اليونيسف حتى أخدم قضية بلدي وأقدم شيء لأطفالنا في العراق تم تحويلها."

وتابع قائلا: "أخذت وحولت أنني أدعم قضية ضد قضية وأدعم جهة ضد جهة أتبرع بملايين هنا وهناك، هذا الكلام أعتقد أنه غير منطقي وليس صحيحا، وليس له حتى معنى، للأسف نقول لهؤلاء الناس أن من الأفضل لهم مراجعة ضميرهم.."