دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن دولته توصلت لاتفاق مع تركيا حول سحب قواتها من مدينة بعشيقة العراقية، وذلك في تصريح له عقب اجتماعه مع نظيره التركي، بن علي يلدريم، في بغداد، السبت.

وأضاف العبادي: "العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع تركيا"، متابعاً: "القوات العراقية حققت انتصارات كبيرة والدواعش في طريقهم للانهيار،" حسبما نقلت وسائل الإعلام العراقية.

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ومن جانبه، قال يلدريم: "سيادة العراق وكذلك وحدة أراضيه أمر مهم جدًّا بالنسبة لنا، ولن نسمح بأي مبادرة أو تحرك يضر بهذه السيادة،" وحول الوجود العسكري التركي في بعشيقة، علّق يلدريم: "هذا الأمر لم يكن كيفيًا وإنما جاء تلبية لحاجة، ونرى تقدمًا هامًا في تطهير المنطقة من "داعش"، وسنتوصل إلى حل لهذه المسألة بطريقة ودّية،" حسبما ذكر تقرير لوكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

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وأضاف يلدريم: "ستتخذ البيشمرغة والقوات التابعة للحكومة المركزية العراقية، الإجراءات اللازمة لطرد الإرهابيين من مدينة سنجار التي تشكل أكبر تهديد على تركيا، وسنواصل التعاون المشترك من أجل القضاء على كافة التهديدات القادمة من الأراضي العراقية تجاه تركيا."

ويُذكر احتدام التوتر بين بغداد وأنقرة حول وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة داخل الأراضي العراقية ومشاركتها في عمليات تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، حيث تقول الحكومة التركية إن ذلك جاء بعد طلب من الحكومة العراقية، إلا أن الأخيرة نفت ذلك.