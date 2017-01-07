دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، السبت، إن زيارة الرئيس اللبناني، ميشال عون، للمملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل، ستكون "ممتازة" وستتضمن مناقشة "المساعدة العسكرية للجيش اللبناني وعودة السياح الخليجيين إلى لبنان،" فيما وصف زيارة عون لإيران بـ"الأمر الطبيعي،" معرباً عن عدم الممانعة من تلقي المساعدات العسكرية من طهران إن عرضتها.

وأضاف جعجع: "زيارة عون إلى طهران أمر طبيعي، وفي حال تريد إيران مساعدة الدولة اللبنانية، فلم لا؟ لست ضد أي مساعدة عسكرية إيرانية للدولة اللبنانية، فإن كنا نتلقى مساعدات من السعودية ودول الخليج وفرنسا وأميركا فلماذا نرفضها من إيران؟ اللهم ألا تكون هذه المساعدات مشروطة بأي شيء، فخلافنا الأساسي مع طهران أنها تدعم في لبنان حزباً من الأحزاب على حساب المصلحة الوطنية العليا،" حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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وتأتي تصريحات جعجع بعد إعلان القصر الرئاسي في لبنان عن زيارة مرتقبة للرئيس الجديد، ميشال عون، إلى السعودية وقطر، لتكون بذلك الرحلة الخارجية الأولى له الأسبوع المقبل، ما سلط الضوء من جديد على النقاش حول الانعكاسات الإيجابية المنتظرة لتلك الزيارة بعد برود العلاقات بين بيروت والعواصم الخليجية منذ فترة طويلة.

إذ يُذكر تدهور العلاقات بين دول الخليج ولبنان بشدة خلال العامين الماضيين لتصل إلى حد توصية السعودية وعدة دول خليجية لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، وذلك على خلفية المواقف السياسية اللبنانية في المحافل الدولية تجاه قضايا تتعلق بدول الخليج وامتناعها عن إدانة انتهاكات تعرضت لها، بالإضافة إلى قتال "حزب الله" في سوريا إلى جانب نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.