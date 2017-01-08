دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار إعلان الإعلامي المصري يوسف الحسيني، عن سفره إلى سوريا لتغطية ونقل ما يحدث داخل مدينة حلب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تغريدة له حول هذا الموضوع عدداً من الردود المؤيدة والمعارضة.

فقد قال الحسيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "في طريقي للمطار الآن ذاهبا الى سوريا ’نسر الشرق‘ اشاهد وانقل ما حل ب #حلب الحرة و #دمشق الدرة باذن الله اعود للقاهرة بحلقة مختلفة وجريئة."

في طريقي للمطار الآن ذاهبا الى سوريا " نسر الشرق " اشاهد وانقل ما حل ب #حلب الحرة

و #دمشق الدرة

باذن الله اعود للقاهرة بحلقة مختلفة وجريئة — يوسف الحسيني (@Youssefalhosiny) January 7, 2017

يشار الى أن موقف مصر الرسمي تجاه الأحداث الجارية في سوريا أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الأزمة الأخيرة مع السعودية، وقد أكّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بأن بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة العناصر المتطرفة، وذلك في مقابلة مع قناة rtp البرتغالية.

وفيما يلي جزء من التعليقات التي وردت على تغريدة الحسيني:

@Youssefalhosiny

المفروض من الاعلام العربي يوثق المناطق التي تحررت من الارهاب في #العراق و #سوريا

ناس محتاجه تعرف تضليل الاعلام شوه الحقائق — تاليــة. (@talia___100) January 7, 2017

@Youssefalhosiny @omani2think بالتوفيق نقلة كبيرة في الإعلام العربيالذي بدأ يتجه لسوريا لتوضيح الصورة الحقيقة لما يجري هناك — Reema Rashid (@Arbia999) January 7, 2017

@Youssefalhosiny

هزلت

حتى أنت يايوزرسيف تريد أن تدخل حلب

أعان الله حلب وأهلها كل يوم يصطبحون بوجه كالح — فرحان الصالح (@fr_alsaleh) January 8, 2017

@Youssefalhosiny لما تروح وتشوف اهلنا السوريين فى الخيم مع اطفالهم افتكر السيسى اللى حماك انت واولادك من هذا المصير — منى مصرية و افتخر (@pHz2UulmjykDnnF) January 7, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.