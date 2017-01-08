سفر إعلامي مصري الى سوريا لنقل ما حلّ بـ "حلب الحرة" يثير ضجة.. ونشطاء يعلقون

سفر الحسيني لنقل ما حل بـ"حلب الحرة" يثير ضجة

الشرق الأوسط آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
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سفر الإعلامي المصري يوسف الحسيني الى سوريا لنقل ما حلّ بـ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار إعلان الإعلامي المصري يوسف الحسيني، عن سفره إلى سوريا لتغطية ونقل ما يحدث داخل مدينة حلب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تغريدة له حول هذا الموضوع عدداً من الردود المؤيدة والمعارضة.

فقد قال الحسيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "في طريقي للمطار الآن ذاهبا الى سوريا ’نسر الشرق‘ اشاهد وانقل ما حل ب #حلب الحرة و #دمشق الدرة باذن الله اعود للقاهرة بحلقة مختلفة وجريئة."

يشار الى أن موقف مصر الرسمي تجاه الأحداث الجارية في سوريا أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الأزمة الأخيرة مع السعودية، وقد أكّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بأن بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة العناصر المتطرفة، وذلك في مقابلة مع قناة rtp البرتغالية.

وفيما يلي جزء من التعليقات التي وردت على تغريدة الحسيني: 

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلام المصريحلبسوريامصر
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