دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار إعلان الإعلامي المصري يوسف الحسيني، عن سفره إلى سوريا لتغطية ونقل ما يحدث داخل مدينة حلب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تغريدة له حول هذا الموضوع عدداً من الردود المؤيدة والمعارضة.
فقد قال الحسيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "في طريقي للمطار الآن ذاهبا الى سوريا ’نسر الشرق‘ اشاهد وانقل ما حل ب #حلب الحرة و #دمشق الدرة باذن الله اعود للقاهرة بحلقة مختلفة وجريئة."
في طريقي للمطار الآن ذاهبا الى سوريا " نسر الشرق " اشاهد وانقل ما حل ب #حلب الحرة— يوسف الحسيني (@Youssefalhosiny) January 7, 2017
و #دمشق الدرة
باذن الله اعود للقاهرة بحلقة مختلفة وجريئة
يشار الى أن موقف مصر الرسمي تجاه الأحداث الجارية في سوريا أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية خاصة في ظل الأزمة الأخيرة مع السعودية، وقد أكّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بأن بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة العناصر المتطرفة، وذلك في مقابلة مع قناة rtp البرتغالية.
وفيما يلي جزء من التعليقات التي وردت على تغريدة الحسيني:
@Youssefalhosiny— تاليــة. (@talia___100) January 7, 2017
المفروض من الاعلام العربي يوثق المناطق التي تحررت من الارهاب في #العراق و #سوريا
ناس محتاجه تعرف تضليل الاعلام شوه الحقائق
@Youssefalhosiny @omani2think بالتوفيق نقلة كبيرة في الإعلام العربيالذي بدأ يتجه لسوريا لتوضيح الصورة الحقيقة لما يجري هناك— Reema Rashid (@Arbia999) January 7, 2017
@Youssefalhosiny— فرحان الصالح (@fr_alsaleh) January 8, 2017
هزلت
حتى أنت يايوزرسيف تريد أن تدخل حلب
أعان الله حلب وأهلها كل يوم يصطبحون بوجه كالح
@Youssefalhosiny لما تروح وتشوف اهلنا السوريين فى الخيم مع اطفالهم افتكر السيسى اللى حماك انت واولادك من هذا المصير— منى مصرية و افتخر (@pHz2UulmjykDnnF) January 7, 2017
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