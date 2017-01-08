دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الرئيس الإيراني السابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، على أكبر هاشمي رفسنجاني، الأحد، عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ويُذكر أن خدم رفسنجاني رئيساً لإيران بولايتين من عام 1989 إلى عام 1997. وكان يشغل في الفترة الأخيرة منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وكان لا يزال يُنظر إليه على أنه شخصية قوية في السياسة الإيرانية.

وكان رفسنجاني شخصية رئيسية في الحركة المعتدلة في إيران ومؤيداً للرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني.