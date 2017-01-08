نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ماثيو بورزون، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا، إن دخول الجيش الأمريكي إلى الأراضي السورية على غرار ما فعلته روسيا لن يكون بهذه البساطة، ويترتب عليه العديد من التداعيات.

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جاء ذلك في مقابلة مع الزميلة كريستيان آمانبور لـCNN حيث قال: "يلقى اللوم على ما يحدث بسوريا على شخص واحد، هو بشار الأسد، الرئيس أوباما -وهذا الأمر يؤلمه- ولكن يقول إن الدخول بأكثر الجيوش قدرة (الجيش الأمريكي) وبموارد عسكرية ضخمة إلى دولة (سوريا) بدون دعوة يترتب عليه عواقب غير مقصودة، وهذا أمر غير مناسب."

وتابع السفير الأمريكي قائلا: "إذا كانت القيادة الأمريكية تُعرّف فقط من قبل الناس على أنها قوات احتلال ضخمة تدخل دولة دون دعوتها، فلدينا دروس تعلمناها في السابق عن مناطق دخلناها بالماضي، ولم يكن ذلك مجديا."

وأردف الدبلوماسي قائلا: "القيادة الأمريكية منخرطة بشكل كبير جدا بالأوضاع التي تفطر القلوب بسوريا، وانخراطها سياسي ودبلوماسي في محاولة انهاء الحرب الأهلية هناك، وفي الوقت ذاته انخرطنا على الصعيد العسكري عبر قتال داعش.."