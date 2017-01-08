أربيل، العراق (CNN)-- قال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، قائد عمليات "قادمون يا نينوى" في بيان، الأحد، إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية وصلت الضفة الشرقية لنهر دجلة في شرق الموصل.

وأضاف يارالله: "تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من السيطرة على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في شرق الموصل."

وهذه هي المرة الأولى التي تستطيع فيها القوات العراقية الوصول إلى نهر دجلة منذ انطلاق عمليات "تحرير الموصل" العسكرية واسعة النطاق في الموصل وحولها في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وتضرر الجسر الرابع المذكور إثر غارات جوية نفذها التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة قبل أسابيع قليلة.

وقال اثنان من مسؤولي الأمن في الموصل لـCNN إن قوات مكافحة الإرهاب خاضت معارك ضارية مع مسلحين "داعش" لعدة ساعات، الأحد، لتستطيع الوصول إلى الضفة الشرقية في شرق الموصل.