دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قتل 11 شخصا وجرح 25 آخرون، الأحد، إثر تفجير انتحاري استهدف سوقا في مدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية، بغداد، وفقا لمصدر أمني في تصريح لـCNN.

وبين المصدر أن السوق المستهدف يدعى "سوق جميلة،" وأن الانتحاري استهدفه بعربة مفخخة، في الوقت الذي قامت فيه قوى الأمن بتطويق المكان وقطع الطرق المؤدية المحيطة في خطوة احترازية لاحتمال وقوع تفجير آخر.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" مسؤولية هذه العملية، في بيان نشرته وكالة أعماق التي تعتبر الذراع الإعلامي للتنظيم، لافتا إلى أن الهجوم استهدف تجمعا للشيعة على حد تعبيره.