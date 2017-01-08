القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن جميع الدلالات تشير إلى أن منفذ هجوم الدهس بشاحنة في القدس، والذي تسبب بمقتل ثلاث جنديات إسرائيليات وجندي، إلى جانب إصابة 15 شخصاً على الأقل، هو من أنصار تنظيم داعش.

وأضاف نتنياهو من موقع الهجوم في حي "أرمون هناتسيف": "وصلت إلى هنا بعد أن تم ارتكاب عملية إرهابية وحشية ومأسوية أودت بحياة أربعة جنود – 3 جنديات وجندي. نعلم هوية الإرهابي ووفقا لكل المؤشرات فإن الإرهابي هو من أنصار داعش."

وتابع نتنياهو: "فرضنا طوقاً أمنياً على حي جبل المكبر الذي خرج الإرهابي منه ونتخذ إجراءات أخرى لن أفصح عن تفاصيلها هنا. جئت الآن من جلسة شارك فيها كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك وآخرون حول الإجراءات الذي يجب القيام بها."

واستطرد نتنياهو: "نعلم أنه تم ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية ويمكن بالتأكيد أن هناك صلة بين هذه العملية الإرهابية بأورشليم والعمليات الإرهابية التي ارتكبت في فرنسا وفي برلين. إننا نحارب هذا الوباء وسنتغلب عليه.. سنتغلب على هذا الإرهاب كما تغلبنا على عمليات إرهابية أخرى."