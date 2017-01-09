دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جدد الإعلامي المصري، أحمد موسى، هجومه على محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق للشؤون الخارجية، متهما إياه بأنه "باع الوطن" على حد تعبيره.

وقال الإعلامي المصري المعروف بتأييده لمواقف السلطة في بلاده، على قناة صدى البلد: "هو البرادعي قال عن الإخوان ايه؟ حيضربهم بالجزم، والإخوان بيدافعوا عن البرادعي اليوم؟ هو ساب مين في مصر، وفاكرين البرادعي نازل من السماء؟ البرادعي باع الوطن وأنا أعني ما أقوله، باع الوطن وقابض نص مليون دولار في خمس حلقات على قناة عزمي بشارة."

على الصعيد الآخر نشر البرادعي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر قال فيها: "شرعية النظام في أي دولة مستمدة من حماية الحقوق والحريات.. عندما يُجرم نظام في حق مواطنيه فهو بذلك يفقد مبرر وجوده.. ليتنا نتعلم من التاريخ."

شرعية النظام فى أي دولة مستمدة من حماية الحقوق والحريات . عندما يُجرم نظام فى حق مواطنيه فهو بذلك يفقد مبرر وجوده . ليتنا نتعلم من التاريخ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٨ يناير، ٢٠١٧

وأضاف البرادعي في تغريدة منفصلة: "على الأنظمة الفاشية أن تفهم أن احترام الحقوق والحريات لم يعد أمرا داخليا وإنما له تداعيات سياسية واقتصادية دولية.. ليتهم يفهمون."

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