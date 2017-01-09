دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبّر نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، عن اندهاشه من نشر تسريبات منسوبة للفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة سابقاً في مصر، مستغرباً "سهولة التنصت" عليه.

وقال ساويرس، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "ما أسترعى إنتباهي و دهشتي فى تسريبات البرادعي - وهو أسلوب مرفوض أساسا - هو: كيف يمكن بهذه السهولة التنصت على رئيس أركان القوات المسلحة و خطورته؟"

ما أسترعى إنتباهى و دهشتى فى تسريبات البرادعى و هو أسلوب مرفوض اساسا،هو كيف يمكن بهذه السهولة التصنت على رئيس أركان القوات المسلحة و خطورته؟ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 8, 2017

وكان الإعلامي المصري، أحمد موسى، قد شنّ هجوما على محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق للشؤون الخارجية، ناشراً مقتطفات من "مكالمة هاتفية" ( لا يمكن لـCNN التأكد من صحتها أو مضمونها بشكل مستقل) زعم أنها بين البرادعي والفريق سامي عنان تظهر ما وصفه بإساءات على لسانه.

وقد علّق البرادعي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر على هذا الموضوع، قائلاً: "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية ’انجاز‘ فاشي مبهر للعالم.. أشفق عليك يا وطني."

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.