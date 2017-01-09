دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في السعودية، مقطع فيديو طارحا سؤالا إن كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" والليبراليون هما وجهان لعملة واحدة؟
هل صحيح أن داعش والليبراليين وجهان لعملة واحدة ؟— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٨ يناير، ٢٠١٧
فضلاً أعطني رأيك بعد مشاهدة 4 دقائق pic.twitter.com/iDbGasJNRr
جاء ذلك في تغريدة نشرها العريفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "هل صحيح أن داعش والليبراليين وجهان لعملة واحدة؟ فضلاً أعطني رأيك بعد مشاهدة 4 دقائق،" الأمر الذي نال نحو عشرة آلاف تفاعل.
ويظهر في مقطع الفيديو ذات الشخصية وهي تمثل على أنها عنصر في داعش من ناحية ومن ناحية أخرى تصور الشخصية ذاتها على أنها ناشط ليبرالي.
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