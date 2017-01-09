واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤول أمريكي، الاثنين، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلعت عيارات تحذيرية تجاه قارب أو عدة قوارب تابعة لإيران في مضيق هرمز، الأحد.

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وتابع المسؤول إن القطع البحرية الإيرانية وفي خمس حوادث مختلفة اقتربت وعلى سرعة عالية من السفينة الأمريكية، لافتا إلى أن إطلاق الأعيرة التحذيرية من قبل سفينة البحرية الأمريكية كان لمرة واحدة فقط.

ويشار إلى أن مضيق هرمز شهد في السابق حالة توتر عالية بعد احتجاز البحرية الإيرانية لعناصر بالبحرية الأمريكية، قبل أن تطلق سراحهم بذريعة أنهم تخطوا المياه الإقليمية الإيرانية.