دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في الوقت الذي يستمر فيه مستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد محظ جدل وخلاف كبير بين مؤيديه وحلفائه من إيران وروسيا وبين من يشارك المملكة العربية السعودية بأنه "لا مكان للأسد بمستقبل سوريا بعد قتل مئات الآلاف من شعبه،" نقدم لكم 15 صورة تلخص الحياة السياسية لبشار الأسد.