القاهرة، مصر (CNN)— قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن هناك مخططا تقف وراءه دول يهدف إلى زعزعة إستقرار البلاد، لافتا إلى أنه يطلق عليهم اسم "أهل الشر."

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للسيسي على برنامج كل يوم، مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، حيث قال: "نحن نتحدث من سينا ولغاية مطروح انظر لحجم القدرة التي يتم حشدها لهذه المواجهة، طيب احنا في سيناء بقى.. انت بتتكلم عن مخطط بموارد يتم دفعها من دول وأجهزة بتشتغل وأنا دايما بقول عنها أهل الشر، وأرجوا أن تتوقفوا كثيرا عند كلمة أهل الشر هذه."

وتابع السيسي قائلا: "35 عملية قبل 11/11، ده معناه ايه؟ معناه ما هو كل الدنيا عملت إجراءاتها سواء بقصد أو بدون قصد لإثارة يوم 11/11 عشان لأنه لازم نخلص من الدولة دي، لازم نخلص مش مني أنا، أنا مش نظام، أنا إنسان انتوا اخترتوه وقلتوله تعال عدي بنا المرحلة دي.."