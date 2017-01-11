دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوات حرس الحدود المصرية، الأربعاء، إيقافها أكثر من 12 ألف شخص من مختلف الجنسيات من الدخول الدولة أو مغادرتها بطريقة غير مشروعة، خلال عام 2016.

إذ ذكر تقرير نشرته وزارة الدفاع المصرية، اعتقال 12192 شخصاً من جنسيات مختلفة وفتح 434 قضية تسلل وهجرة غير شرعية.

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ويُذكر أن غرق مركب يحمل 600 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل محافظة كفر الشيخ، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبعد ذلك الحادث، أقرّت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي نصّ على "تجريم كافة أشكال تهريب المهاجرين باعتبارها من الجرائم الخطيرة على جميع الأطراف المتورطة في الجريمة، وفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة في التشديد وفقًا للظروف التي تقتضي ذلك، مع ترسيخ الطابع الاجتماعي في التعامل مع الجوانب الإنسانية، وذلك بتقرير عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية، وتبني نهج شامل مبنيّ على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم، إلى جانب الملاحقة والمحاكمة لمرتكبي الجريمة،" حسبما جاء في نصر القانون، كما نقلته وسائل الإعلام المصرية الرسمية.