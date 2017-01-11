دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر عبر تويتر الأربعاء وسم #ام_تريد_بنتها_بحضنها، بعد نشر إحدى المغردات مقطع فيديو لشخص يضرب طفلة رضيعة، وسط تفاعل كبير من المغردين في السعودية ومطالبات بإرجاع الطفلة إلى أمها، ومعاقبة الشخص المسيء.

اخد طفلتي مني بعمر الشهر الاب سعودي ولكن الام سوريا ساعدوني يدكم بيدي لاخذ طفلتي من التعذيب #هام #ام #طفل #ام_تريد_بنتها_بحضنها — ام تريد بنتها بحضنها (@3_uj8) January 11, 2017

وجاءت الاستجابة الحكومية على لسان خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبت صحة ذلك.

#ام_تريد_بنتها_بحضنها — خالد ابا الخيل (@kabalkhail22) January 11, 2017

بدأت القصة بسلسلة من التغريدات بعثتها مغردة تناشد فيها إعادة طفلتها، وعمرها شهر، إليها، بعد أن أرسل لها والد الرضيعة مقتطفات فيديو وهو ضربها، ويعذبها، مؤكدة أنها لم تتوجه إلى الشرطة السعودية لأنها أجنبية، وتزوجت من دون تصريح.

الي كل مسوول الي كل محامي الي كل من بيده الامر احمو طفلتي من التعذيب #ام #ام_تريد_بنتها_بحضنها واصلوني علي الخاص وافيدكم بكل المعلومات — ام تريد بنتها بحضنها (@3_uj8) January 11, 2017

تاني شي لو مشكلتي تنحل بي قسم شرطه كان رحت انا اجنبيه اتجوزت بدون تصريح لازم دعم استوعبو قبل ماتجرحوني وشكرا — ام تريد بنتها بحضنها (@3_uj8) January 11, 2017

لو سمحتو انا لو حلي بالشرطه كان رحت ماستنيت الف جوني الخاص طلهم يقلولي ابلغ شرطه حلي ماهو عند شرطه لو الحل بالشرطه كان ماقصرت صدقوني — ام تريد بنتها بحضنها (@3_uj8) January 11, 2017

وفي إطار التفاعلات، كان الممثل السعودي فايز المالكي من أول المغردين للفت الانتباه لهذا الفيديو.

حقوق الانسان بعد ماتشوفون الفيديو اللي بالرابط pic.twitter.com/E6Irl8qRjqممكن تتوصلون مع امه حساب ام الطفله بتويتر @3_uj8 — فايز المالكي (@fayez_malki) January 11, 2017

وتباينت التفاعلات الأخرى التي طالب بعضها الأم بسرعة التواصل مع الجهة المسؤولة، وناشد البعض الآخر الجهات الحكومية بمعاقبة الشخص الذي ضرب الرضيعة في الفيديو.

@3_uj8 هل توصل فيه مواصيل الانتقام انه يؤذي طفلة رضيعة !!!!!!وين الرحمة وش ذنبها الرضيعة ذي؟؟؟ — مروة محمد (@marwamohammadTV) January 11, 2017

@3_uj8 الله ياخذ عمرك ياخي ، في يدك نعمه يتمناها كثير من الناس ويدفعون الملايين عشان ربي يرزقهم بطفل وانت تسوي فيه كذا

الله يفكه منك يارب — بَاروتوو (@llzvl5) January 11, 2017

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.