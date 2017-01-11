دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر عبر تويتر الأربعاء وسم #ام_تريد_بنتها_بحضنها، بعد نشر إحدى المغردات مقطع فيديو لشخص يضرب طفلة رضيعة، وسط تفاعل كبير من المغردين في السعودية ومطالبات بإرجاع الطفلة إلى أمها، ومعاقبة الشخص المسيء.
وجاءت الاستجابة الحكومية على لسان خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
بدأت القصة بسلسلة من التغريدات بعثتها مغردة تناشد فيها إعادة طفلتها، وعمرها شهر، إليها، بعد أن أرسل لها والد الرضيعة مقتطفات فيديو وهو ضربها، ويعذبها، مؤكدة أنها لم تتوجه إلى الشرطة السعودية لأنها أجنبية، وتزوجت من دون تصريح.
وفي إطار التفاعلات، كان الممثل السعودي فايز المالكي من أول المغردين للفت الانتباه لهذا الفيديو.
حقوق الانسان بعد ماتشوفون الفيديو اللي بالرابط pic.twitter.com/E6Irl8qRjqممكن تتوصلون مع امه
حساب ام الطفله بتويتر @3_uj8
— فايز المالكي (@fayez_malki) January 11, 2017
وتباينت التفاعلات الأخرى التي طالب بعضها الأم بسرعة التواصل مع الجهة المسؤولة، وناشد البعض الآخر الجهات الحكومية بمعاقبة الشخص الذي ضرب الرضيعة في الفيديو.
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