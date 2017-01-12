دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الوصول إلى الطفلة المعنفة، التي انتشر الأربعاء فيديو لوالدها وهو يضربها، واستلامها من قبل فريق الوزارة، الذي سيخضعها للفحوص الطبية اللازمة.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إلقاء القبض على والد الطفلة، وهو سعودي يبلغ من العمر ٢٩ عاما، مؤكدة أن الطفلة في صحة جيدة، وتم تسليمها لدار الحماية الاجتماعية، وفقا لموقع "سبق".

وكان وسم #ام_تريد_بنتها_بحضنها قد انتشر على تويتر الأربعاء بعد أن بعثت مغردة بعدة تغريدات تتضمن فيديو لابنتها الرضيعة وهي تتلقى الضربات من والدها، وسط تفاعل كبير من السعوديين الذين طالبوا بإنزال أشد أنواع العقوبة بهذا الرجل.