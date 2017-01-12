القاهرة، مصر (CNN)-- قالت وزارة البترول المصرية، الخميس، إنها تعمل على تفعيل اتفاقيات خاصة باستيراد مليون برميل من النفط العراقي شهرياً، وصرّح السفير العراقي في القاهرة لـCNN بالعربية، أن الاتفاق احتوى على "شروط سداد ميّسرة" لمصر.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، إنه جارى تفعيل الاتفاقيات الخاصة باستيراد النفط العراقي، وفقاً للمناقشات التي تمت على هامش مؤتمر "أوبك" الذى استضافته القاهرة الشهر الماضي.

وأضاف عبدالعزيز لـCNN بالعربية، أن الجانب العراقي كان حريصاً خلال المباحثات السابقة على استيراد مصر النفط الخام من مؤسسة "البصرة" مباشرة، حيث كانت مصر تستورد من موردي السوق العالمية هناك، مؤكدا أنه يجري حالياً تفعيل الاتفاقيات مع الجانب العراقي بهذا الصدد.

وأشار إلى أن المباحثات السابقة تطرقت إلى رفع مستوى التعاون بين شركات بترول مصرية والجانب العراقي، حيث توجد فرص واعدة للشركات هناك من خلال عقد شراكات لتنفيذ مشروعات في مجال التكرير وغيرها، والتوسع في استثمارات الشركات المصرية الموجودة في العراق.

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ومن جانبه، قال السفير العراقي في القاهرة، حبيب الصدر، إن الاتفاق الموقع بين مصر والعراق نهاية العام الماضي، لم يدخل حيز التنفيذ، وهو ما يتطلع الطرفان لتنفيذه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من بحث بعض الأمور الفنية.

وأضاف الصدر في تصريحات لـCNN بالعربية، أن وزير البترول المصري ونظيره العراقي، عقدا مباحثات على هامش "أوبك"، حول بعض الأمور الفنية من شروط مالية وأخرى خاصة بالشحن.

وتابع السفير العراقي بأن الاتفاق تضمن شروط سداد ميّسرة للجانب المصري، ولكن موعد تفعيل هذه الاتفاقيات يقرره الفريق الفني.

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ويُذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد ثلاثة أشهر من تعليق شركة "أرامكو" السعودية إرسال الإمدادات النفطية إلى مصر منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت مصر قد وقعت اتفاق مع المملكة العربية السعودية لتمويل احتياجاتها البترولية لمدة 5 سنوات، وبدأت أرامكو في إرسال شحناتها منذ مايو/ آيار الماضي، بنحو 700 ألف طن شهريا، تشمل نحو 400 ألف طن من زيت الغاز و100 ألف طن من زيت الوقود و200 ألف طن من البنزين بفائدة 2 في المائة.

