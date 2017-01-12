إيران (CNN) -- اعتبر مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين دقيقي، أن قوة إيران في المنطقة والعالم "حقيقة بيّنة للجميع ولا يشك فيها أحد"، في وقت وصف قيادي عسكري إيراني آخر قواته بأنه "جبهة دفاع عن الإسلام" وقد بلغت سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي كلمة له القاها مساء الاربعاء خلال ملتقي للمقاتلين بالحرب بين العراقي وإيران، قال دقيقي إن قوة إيران في المنطقة والعالم "ليست شعارا بل حقيقة بيّنة يدركها الجميع" وأضاف، أنه وبغية صون ما وصفها بـ"الأهداف الرسالية" لإيران فلا بد من دعم ما اسماها بـ"تيارات المقاومة والصمود الإسلامية" على حد قوله.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن دقيقي مهاجمته السعودية، وقوله إن أمريكا "تسعى لإحلال مصر بدلا عن السعودية بالمنطقة."

بالتزامن من تلك التصريحات، برزت مواقف للمستشار الأعلى لقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، العميد محمد جعفر أسدي، قال فيها إنه ما وصفها بـ"جبهة الدفاع عن الإسلام" قد بلغت سواحل البحر الابيض المتوسط، مضيفا أنه خلال فترة الحرب مع العراق كانت القوات الإيرانية "في خوزستان (جنوب غرب)، تبعد 10 دقائق عن خط الجبهة الأمامية إلا أن خط جبهة الدفاع عن الإسلام بلغ اليوم سواحل البحر الأبيض المتوسط" وفقا لوكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية.